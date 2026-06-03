Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Немного опустошён». Оже-Альяссим — о поражении в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

«Немного опустошён». Оже-Альяссим — о поражении в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, что опустошён после поражения от Флавио Коболли в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
4 		6 6 6
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

— Наверное, сейчас трудно это обдумывать. Но это всё же четвертьфинал «Большого шлема». В понедельник ты будешь четвёртым в мире. Можешь ли подвести итоги этого турнира и первой части сезона?
— Да, с одной стороны, в более широком плане мне не на что жаловаться в жизни. Но сейчас нахожусь в таком моменте в своей карьере, что… это тяжело. Сегодня немного опустошён. Это трудно. Обычно очень спокойно переживаю поражения. Всю свою карьеру возвращался к тренировкам с оптимизмом и позитивом. Сейчас мне кажется, что я не тот игрок, которым хочу быть. Сегодня тяжёлый день, — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Стоит порадоваться за итальянский теннис». Коболли — о предстоящем полуфинале на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android