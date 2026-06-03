«Немного опустошён». Оже-Альяссим — о поражении в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, что опустошён после поражения от Флавио Коболли в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
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— Наверное, сейчас трудно это обдумывать. Но это всё же четвертьфинал «Большого шлема». В понедельник ты будешь четвёртым в мире. Можешь ли подвести итоги этого турнира и первой части сезона?
— Да, с одной стороны, в более широком плане мне не на что жаловаться в жизни. Но сейчас нахожусь в таком моменте в своей карьере, что… это тяжело. Сегодня немного опустошён. Это трудно. Обычно очень спокойно переживаю поражения. Всю свою карьеру возвращался к тренировкам с оптимизмом и позитивом. Сейчас мне кажется, что я не тот игрок, которым хочу быть. Сегодня тяжёлый день, — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
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