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Маттео Берреттини — Маттео Арнальди: результат матча 3 июня, 1/4 финала Ролан Гаррос

Маттео Арнальди вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» после снятия Берреттини
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104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (105-й в рейтинге) не смог завершить матч. В 1/4 финала Берреттини снялся при счёте 7:5, 5:2 в пользу Арнальди.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		5
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Арнальди один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Берреттини четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Арнальди сыграет с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.

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