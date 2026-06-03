Маттео Арнальди вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» после снятия Берреттини

104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (105-й в рейтинге) не смог завершить матч. В 1/4 финала Берреттини снялся при счёте 7:5, 5:2 в пользу Арнальди.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Арнальди один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Берреттини четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Арнальди сыграет с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.