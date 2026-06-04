Определились полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде
В среду, 3 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня состоялись матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена теннисистов, которые сыграют в полуфинале турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сформированных пар 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, мужчины. Пары 1/2 финала:
- Маттео Арнальди (Италия) — Флавио Коболли (Италия, 10);
- Якуб Меншик (Чехия, 26) — Александр Зверев (Германия, 2).
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.
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