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Определились полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде

Определились полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде
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В среду, 3 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня состоялись матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена теннисистов, которые сыграют в полуфинале турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сформированных пар 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, мужчины. Пары 1/2 финала:

  • Маттео Арнальди (Италия) — Флавио Коболли (Италия, 10);
  • Якуб Меншик (Чехия, 26) — Александр Зверев (Германия, 2).

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.

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