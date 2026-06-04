«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей 3 июня

В среду, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня прошли четвертьфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. Четвертьфинал. Результаты на 3 июня:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Флавио Коболли (Италия, 10) — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6;

Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия) — 5:7, 2:5 (отказ).

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).