«Он провёл потрясающий турнир». Арнальди поддержал Берреттини после снятия с «РГ»
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104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди поддержал соотечественника Маттео Берреттини (105-й в рейтинге), который был вынужден сняться с их матча 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:2, отказ.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
105
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
|1
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|3
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|5
104
Маттео Арнальди
М. Арнальди
«Он провёл потрясающий турнир. У нас в Италии всё идёт очень хорошо. Мне жаль его, надеюсь, что он восстановится, потому что скоро будет травяной сезон, и будет очень тяжело с ним играть», — сказал Арнальди в интервью на корте.
В полуфинале соревнований соперником Маттео Арнальди станет ещё один соотечественник Флавио Коболли, занимающий 14-ю строчку рейтинга ATP.
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