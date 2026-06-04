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«Он провёл потрясающий турнир». Арнальди поддержал Берреттини после снятия с «РГ»

«Он провёл потрясающий турнир». Арнальди поддержал Берреттини после снятия с «РГ»
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104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди поддержал соотечественника Маттео Берреттини (105-й в рейтинге), который был вынужден сняться с их матча 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:2, отказ.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		5
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Он провёл потрясающий турнир. У нас в Италии всё идёт очень хорошо. Мне жаль его, надеюсь, что он восстановится, потому что скоро будет травяной сезон, и будет очень тяжело с ним играть», — сказал Арнальди в интервью на корте.

В полуфинале соревнований соперником Маттео Арнальди станет ещё один соотечественник Флавио Коболли, занимающий 14-ю строчку рейтинга ATP.

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