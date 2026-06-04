«Он провёл потрясающий турнир». Арнальди поддержал Берреттини после снятия с «РГ»

104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди поддержал соотечественника Маттео Берреттини (105-й в рейтинге), который был вынужден сняться с их матча 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:2, отказ.

«Он провёл потрясающий турнир. У нас в Италии всё идёт очень хорошо. Мне жаль его, надеюсь, что он восстановится, потому что скоро будет травяной сезон, и будет очень тяжело с ним играть», — сказал Арнальди в интервью на корте.

В полуфинале соревнований соперником Маттео Арнальди станет ещё один соотечественник Флавио Коболли, занимающий 14-ю строчку рейтинга ATP.