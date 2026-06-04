Маттео Арнальди — самый низкорейтинговый полуфиналист «Ролан Гаррос» с 1997 года
Поделиться
104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции с 1997 года. Тогда это сделал Филип Девулф, когда занимал 122-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщает OptaAce.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
105
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|5
104
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Арнальди вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (105-й в рейтинге) не смог завершить матч. В 1/4 финала Берреттини снялся при счёте 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. За выход в финал соревнований Арнальди поспорит с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.
Комментарии
- 4 июня 2026
-
01:25
-
00:49
-
00:32
-
00:24
-
00:09
-
00:03
- 3 июня 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:20
-
23:12
-
22:52
-
22:45
-
21:51
-
21:40
-
21:27
-
21:01
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
18:46
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:18