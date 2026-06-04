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Маттео Арнальди — самый низкорейтинговый полуфиналист «Ролан Гаррос» с 1997 года

Маттео Арнальди — самый низкорейтинговый полуфиналист «Ролан Гаррос» с 1997 года
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104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции с 1997 года. Тогда это сделал Филип Девулф, когда занимал 122-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщает OptaAce.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		5
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Арнальди вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (105-й в рейтинге) не смог завершить матч. В 1/4 финала Берреттини снялся при счёте 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. За выход в финал соревнований Арнальди поспорит с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.

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