«Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu». Шнайдер — после матча с Соболенко на РГ

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы в матче с белоруской Ариной Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0 и выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

«Неважно, как ты начнёшь, гораздо важнее, как ты закончишь. Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu», – написала Шнайдер в своих соцсетях.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.