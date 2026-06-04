Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu». Шнайдер — после матча с Соболенко на РГ

«Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu». Шнайдер — после матча с Соболенко на РГ
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы в матче с белоруской Ариной Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0 и выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Неважно, как ты начнёшь, гораздо важнее, как ты закончишь. Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu», – написала Шнайдер в своих соцсетях.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.

Материалы по теме
Диана Шнайдер с «баранкой» обыграла Арину Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android