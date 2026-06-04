«Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu». Шнайдер — после матча с Соболенко на РГ
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы в матче с белоруской Ариной Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0 и выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Неважно, как ты начнёшь, гораздо важнее, как ты закончишь. Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu», – написала Шнайдер в своих соцсетях.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.
Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.
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