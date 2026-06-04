«Младший брат написал: «Порвала тигрицу». Шнайдер — о победе над Соболенко на РГ
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
— Мы знаем образ Арины, но тигрицей сегодня были вы!
— Как мне написал мой младший брат – «Порвала тигрицу!» (смеётся). Рада, рада, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
Теперь российская теннисистка готовится к полуфиналу турнира, где её соперницей станет представительница Польши Майя Хвалиньска (114-я в мировом рейтинге). Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос». В другом матче 1/2 финала встретятся россиянка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк.
Комментарии
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