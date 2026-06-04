«Младший брат написал: «Порвала тигрицу». Шнайдер — о победе над Соболенко на РГ

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

— Мы знаем образ Арины, но тигрицей сегодня были вы!

— Как мне написал мой младший брат – «Порвала тигрицу!» (смеётся). Рада, рада, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Теперь российская теннисистка готовится к полуфиналу турнира, где её соперницей станет представительница Польши Майя Хвалиньска (114-я в мировом рейтинге). Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос». В другом матче 1/2 финала встретятся россиянка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк.