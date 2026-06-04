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«Вообще об этом не думаю». Шнайдер — о возможном финале с Андреевой на РГ

«Вообще об этом не думаю». Шнайдер — о возможном финале с Андреевой на РГ
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер высказалась о возможном финале на «Ролан Гаррос» — 2026 с соотечественницей Миррой Андреевой, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

— Позавчера мы вам намекали про шансы, что вы с Миррой идёте друг на друга в финале. Сейчас уже больше ощущение, что это возможно?
— Вообще об этом не думаю. Готовилась к сегодняшнему матчу, завтра ещё один матч, то есть я вообще не думаю о том, что будет через день. Сегодня отыграли, наслаждаемся моментом, отдыхаем, восстанавливаемся, думаем о том, что нужно сделать завтра, чтобы показать хороший теннис, настраиваемся на борьбу и всё. Других мыслей нет, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер, которой предстоит сыграть в полуфинале с полькой Майей Хвалиньской, может встретиться с Андреевой. Для этого Мирре нужно обыграть украинку Марту Костюк.

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