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«Бог дал шанс, ты либо его забрал, либо отдал». Шнайдер — о вере и удаче

«Бог дал шанс, ты либо его забрал, либо отдал». Шнайдер — о вере и удаче
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер, после победы над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко и выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026, поделилась взглядом на психологию игры и роль веры в своей жизни.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Со стороны складывается впечатление, что вам удалось избежать момента, когда в игре наступает ощущение, что я могу, и тогда часто игрок ломается, теряет настрой. Насколько верно, что вы до конца на эту тему не размышляли? И у вас есть вера в бога, удачу, кроме уверенности в себе? Вы, кстати, крещёная?
— Да, я крещёная, верю в бога. Но верь в бога, а сам не плошай. Где-то щепотка удачи должна быть, какая-то помощь. Но я всё-таки больше верю в то, что это зависит от тебя. Тебе бог дал шанс, ты либо его забрал, либо отдал, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Российская теннисистка сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей станет полька Майя Хвалиньска. Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос».

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