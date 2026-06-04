«Бог дал шанс, ты либо его забрал, либо отдал». Шнайдер — о вере и удаче

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер, после победы над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко и выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026, поделилась взглядом на психологию игры и роль веры в своей жизни.

— Со стороны складывается впечатление, что вам удалось избежать момента, когда в игре наступает ощущение, что я могу, и тогда часто игрок ломается, теряет настрой. Насколько верно, что вы до конца на эту тему не размышляли? И у вас есть вера в бога, удачу, кроме уверенности в себе? Вы, кстати, крещёная?

— Да, я крещёная, верю в бога. Но верь в бога, а сам не плошай. Где-то щепотка удачи должна быть, какая-то помощь. Но я всё-таки больше верю в то, что это зависит от тебя. Тебе бог дал шанс, ты либо его забрал, либо отдал, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Российская теннисистка сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей станет полька Майя Хвалиньска. Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос».