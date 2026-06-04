«Сейчас порву её». Такого у меня нет». Шнайдер — о матче с Соболенко на РГ

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер прокомментировала победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).
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«Когда играешь с первой ракеткой мира, которая здесь не проиграла ни сета, сложно выходить на матч с мыслями «Сейчас порву её». Такого у меня нет, никогда не уверена на 100%, что выиграю. Никогда не знаешь, что может произойти. Когда выиграла второй сет, была очень рада – «Хорошо, приятно, я уже показала, что заслуженно здесь нахожусь». В третьем сете больше отпустила, появилось больше драйва, что я могу. Видела, что она стала больше нервничать, больше ошибок пошло. Был долгий гейм на её подаче при 1:0, очень важный. Рада, что дожала её в этот момент. Были моменты, когда я чуть не улыбалась на корте, но думала – «Так, всё, фокус, никаких улыбок». Каждый мяч, мяч за мячом, она может вернуться с любого счёта. Каждый мяч, ничего не выдумывая, надо продолжать так, как играла, до последнего момента», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
Российская теннисистка сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей станет полька Майя Хвалиньска. Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос».
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