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«Сейчас порву её». Такого у меня нет». Шнайдер — о матче с Соболенко на РГ

«Сейчас порву её». Такого у меня нет». Шнайдер — о матче с Соболенко на РГ
Комментарии

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер прокомментировала победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Когда играешь с первой ракеткой мира, которая здесь не проиграла ни сета, сложно выходить на матч с мыслями «Сейчас порву её». Такого у меня нет, никогда не уверена на 100%, что выиграю. Никогда не знаешь, что может произойти. Когда выиграла второй сет, была очень рада – «Хорошо, приятно, я уже показала, что заслуженно здесь нахожусь». В третьем сете больше отпустила, появилось больше драйва, что я могу. Видела, что она стала больше нервничать, больше ошибок пошло. Был долгий гейм на её подаче при 1:0, очень важный. Рада, что дожала её в этот момент. Были моменты, когда я чуть не улыбалась на корте, но думала – «Так, всё, фокус, никаких улыбок». Каждый мяч, мяч за мячом, она может вернуться с любого счёта. Каждый мяч, ничего не выдумывая, надо продолжать так, как играла, до последнего момента», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Российская теннисистка сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей станет полька Майя Хвалиньска. Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос».

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