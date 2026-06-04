«При 3:5 я совершенно поменялась». Шнайдер — о камбэке в матче с Соболенко на РГ

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, за счёт чего удалось перевернуть ход четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 против лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

— Было впечатление при 1:4, 3:5, что вы вцепились и выкарабкались. Но по-английски вы сказали, что, наоборот, расслабились. Было больше на расслабоне?

— 1:4, 3:5 – в такой момент отпускает, понимаешь, что не работает игра. Было очень ветрено, тяжело. Я рассчитывала играть вариативней – высокие мячи, длинные розыгрыши, но грунта не было, корт был быстрым, больше для её игры, и я никак не могла затянуть розыгрыши. При 3:5 я была против ветра. Мало того что Арина и так стоит близко в корте, постоянно чувствуешь её прессинг, а против ветра было ещё тяжелее. Я уже поняла, что если сейчас ничего не поменяю, то всё. Начала играть агрессивнее – не пытаться сыграть высокие или резаные мячи, просто играть активнее. Может, она не ожидала, что я так резко что-то поменяю. Даже тренер сказал, что при 3:5 я совершенно поменялась. Он сказал – «Не знаю, что с тобой случилось», все в боксе были в шоке. Потом 4:5, 5:5, появляется драйв. Арину уже чуть-чуть подзажало. Несмотря на рейтинг, все мы люди и у всех может дрогнуть рука. После 7:5 меня расковало, я поняла, что нужно играть агрессивно, у Арины пошло больше ошибок, и я уже знала, что нужно делать, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Российская теннисистка сыграет в полуфинале турнира, где её соперницей станет полька Майя Хвалиньска. Встреча состоится 4 июня и определит одну из финалисток «Ролан Гаррос».