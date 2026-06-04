Черданцев отреагировал на выход Шнайдер и Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал выход россиянок восьмой ракетки мира Мирры Андреевой и 23-го номера рейтинга Дианы Шнайдер в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде.

«Российские финалистки Олимпиады в паре Диана (22 года) и Мирра (19 лет) в полуфиналах «Ролан Гаррос»! А что сейчас вытворяла девушка из Тольятти Диана Шнайдер против первой ракетки мира, это вообще невероятно. 6:0 выиграть решающий сет, проиграв первый почти без шансов, это какой характер надо иметь! Молодец», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в 1/4 финала Андреева была сильнее румынки Сораны Кырстя (18-я ракетка) — 6:0, 6:3, а Шнайдер одолела первую ракетку планеты Арину Соболенко из Беларуси со счётом 3:6, 7:5, 6:0. За выход в финал Открытого чемпионата Франции Мирра поспорит с украинкой Мартой Костюк (15-й номер рейтинга), а Диана — с представительницей Польши Майей Хвалиньской (114).