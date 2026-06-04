«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 4 июня

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 12-го игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 1/2 финала. Расписание на 4 июня (время — московское):

16:00. Марта Костюк (Украина, 15) — Мирра Андреева (Россия, 8);

17:30. Майя Хвалиньска (Польша, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 25).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.