Диана Шнайдер — Майя Хвалиньска: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «РГ»-2026

Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 17:30 мск.
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В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026. Следить за ходом матча Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
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