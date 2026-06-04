Мирра Андреева — Марта Костюк: история встреч перед 1/2 финала «РГ»-2026

Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Украины Мартой Костюк, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA.

Перед полуфинальным матчем Открытого чемпионата Франции – 2026 теннисистки провели две встречи в рамках розыгрыша WTA-тура. Оба матча прошли в сезоне-2026, и победу в них одержала украинская теннисистка: в 1/4 финала хардового турнира в австралийском Брисбене (7:6 (9:7), 6:3) и в финале грунтового «тысячника» в испанском Мадриде (6:3, 7:5).

Следить за ходом матча Мирра Андреева – Марта Костюк можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.