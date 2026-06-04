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Диана Шнайдер — Майя Хвалиньска: история встреч перед матчем 1/2 финала «РГ»-2026

Диана Шнайдер — Майя Хвалиньска: история встреч перед матчем 1/2 финала «РГ»-2026
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Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Встреча в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2026 станет первой для теннисисток в рамках WTA-тура.

Следить за ходом матча Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
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