Мирра Андреева — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «РГ»-2026

Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Украины Мартой Костюк, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Мирра Андреева – Марта Костюк.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.