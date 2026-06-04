Диана Шнайдер — Майя Хвалиньска: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «РГ»-2026
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Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 17:30 мск.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
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