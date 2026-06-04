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«Уже устал от этого». Берреттини — о снятии с матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

«Уже устал от этого». Берреттини — о снятии с матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился своими эмоциями после того, как ему пришлось сняться по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с соотечественником Маттео Арнальди (5:7, 2:5).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		5
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

– Насколько тяжело было принять решение сняться?
– Это было очень тяжело, потому что мне казалось, что это неправильное решение. Но в первую очередь потому, что мне уже много раз приходилось сниматься, и я устал от этого.

Я не хотел, чтобы турнир закончился вот так. Я просто хотел завершить матч — проиграть или выиграть. Конечно, результат важен, но это совсем другое чувство, когда ты возвращаешься домой и думаешь о том, что мог бы сделать лучше, если проиграл именно таким образом.

Мне кажется, у меня отняли возможность бороться до последнего очка, возможность попытаться. И это немного напоминает то, что происходило со мной в последние годы.

Но я должен сосредоточиться на хорошем, что сделал на этом турнире. Ещё несколько недель назад, даже несколько дней назад, было бы безумием представить меня в четвертьфинале.

Я постараюсь вернуться домой с улыбкой на лице. Это будет непросто, но именно так я хочу воспринимать эти две недели.

Конечно, я разочарован. Мне грустно. Но я также горжусь тем, как боролся на протяжении всего турнира, – сказал Берреттини на пресс-конференции после матча.

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