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Министр спорта РФ Дегтярёв пожелал удачи Андреевой и Шнайдер в полуфиналах «Ролан Гаррос»

Министр спорта РФ Дегтярёв пожелал удачи Андреевой и Шнайдер в полуфиналах «Ролан Гаррос»
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Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв пожелал удачного выступления российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в полуфиналах на Открытом чемпионате Франции – 2026.

«Мирре — удачи, она скоро начинает. Как и Диане Шнайдер», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мирра Андреева поспорит за участие в финале «Ролан Гаррос» – 2026 с украинской теннисисткой Мартой Костюк, а Диана Шнайдер сыграет во втором полуфинале с полькой Майей Хвалиньской.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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