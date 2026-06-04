Мирра Андреева рассказала о хобби, не связанном с теннисом

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о хобби вне тенниса, отметив, что ей нравится собирать картину из алмазной мозаики.

– При таком внимании к тебе удаётся ли отключаться от тенниса, когда ты не на корте?

– Мне кажется, в последнее время это у меня неплохо получается. У меня появилось новое хобби. Не знаю, слышали ли вы об алмазных картинах. Сейчас это очень популярно в социальных сетях.

По сути, у тебя есть основа с очень хорошим клеевым слоем и множество маленьких пластиковых деталей — совсем крошечных квадратиков. Берёшь специальную ручку с воском внутри, подхватываешь один элемент и приклеиваешь его к картине. Потом ещё один, и ещё один. Это очень долгий процесс.

Сейчас я делаю портрет своей собаки Рэсси. Я уже почти закончила. И когда работа будет готова, постараюсь повесить её на стену у нас дома, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.