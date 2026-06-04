Алиса Октябрёва обыграла Екатерину Доценко и вышла в 1/2 финала юниорского «РГ»-2026
Поделиться
309-я ракетка мира Алиса Октябрёва вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв соотечественницу Екатерину Доценко со счётом 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
04 июня 2026, четверг. 12:05 МСК
Екатерина Доценко
Е. Доценко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Октябрёва не выполнила подач навылет, допустила при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Екатерина Доценко также не сделала в игре эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
За право сыграть в финале юниорского Открытого чемпионата Франции – 2026 Алиса Октябрёва поспорит с победительницей встречи Яна Ковачкова (Чехия) – Чаро Эскива-Баньюльс (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
13:27
-
13:00
-
12:39
-
12:29
-
12:00
-
11:00
-
10:42
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
07:17
-
04:44
-
04:34
-
04:22
-
04:07
-
03:57
-
01:25
-
00:49
-
00:32
-
00:24
-
00:09
-
00:03
- 3 июня 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:20
-
23:12
-
22:52
-
22:45
-
21:51
-
21:40
-
21:27
-
21:01
-
20:53
-
20:52