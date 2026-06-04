Алиса Октябрёва обыграла Екатерину Доценко и вышла в 1/2 финала юниорского «РГ»-2026

309-я ракетка мира Алиса Октябрёва вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв соотечественницу Екатерину Доценко со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Октябрёва не выполнила подач навылет, допустила при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Екатерина Доценко также не сделала в игре эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За право сыграть в финале юниорского Открытого чемпионата Франции – 2026 Алиса Октябрёва поспорит с победительницей встречи Яна Ковачкова (Чехия) – Чаро Эскива-Баньюльс (Испания).