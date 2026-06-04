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Екатерина Доценко – Алиса Октябрёва, результат матча 4 июня 2026, счет 0:2, 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос – 2026

Алиса Октябрёва обыграла Екатерину Доценко и вышла в 1/2 финала юниорского «РГ»-2026
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309-я ракетка мира Алиса Октябрёва вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв соотечественницу Екатерину Доценко со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
04 июня 2026, четверг. 12:05 МСК
Екатерина Доценко
Россия
Екатерина Доценко
Е. Доценко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Октябрёва не выполнила подач навылет, допустила при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Екатерина Доценко также не сделала в игре эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За право сыграть в финале юниорского Открытого чемпионата Франции – 2026 Алиса Октябрёва поспорит с победительницей встречи Яна Ковачкова (Чехия) – Чаро Эскива-Баньюльс (Испания).

Сетка юниорсокого «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь юниорского «Ролан Гаррос» – 2026
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