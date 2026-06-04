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Хенмэн — о поражении Соболенко: проиграть 10 геймов подряд — это настоящий провал

Хенмэн — о поражении Соболенко: проиграть 10 геймов подряд — это настоящий провал
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Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн высказался о поражении белорусской теннисистки Арины Соболенко в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 от россиянки Дианы Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Я поражён. Я в шоке. Если вспомнить первый сет и половину второго, то всё было не так просто, но именно Соболенко полностью контролировала матч. Если учитывать статус первой ракетки мира, проиграть 10 геймов подряд — это настоящий провал. Однако, думаю, Шнайдер заслуживает огромной похвалы. Она оставалась в розыгрышах и возвращала практически каждый мяч, даже когда это было очень непросто.

На корте ты оказываешься в очень одиноком положении. Когда ты один на большой арене и играешь важный матч, тебе не к кому обратиться за помощью. Здесь нет замен, которые могли бы выйти вместо тебя», – сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.

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