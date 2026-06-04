Хенмэн — о поражении Соболенко: проиграть 10 геймов подряд — это настоящий провал

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн высказался о поражении белорусской теннисистки Арины Соболенко в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 от россиянки Дианы Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6).
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«Я поражён. Я в шоке. Если вспомнить первый сет и половину второго, то всё было не так просто, но именно Соболенко полностью контролировала матч. Если учитывать статус первой ракетки мира, проиграть 10 геймов подряд — это настоящий провал. Однако, думаю, Шнайдер заслуживает огромной похвалы. Она оставалась в розыгрышах и возвращала практически каждый мяч, даже когда это было очень непросто.
На корте ты оказываешься в очень одиноком положении. Когда ты один на большой арене и играешь важный матч, тебе не к кому обратиться за помощью. Здесь нет замен, которые могли бы выйти вместо тебя», – сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.
- 4 июня 2026
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