Пара Эррани/Вавассори во второй раз подряд завоевала титул на «Ролан Гаррос» в миксте

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори обыграли в финале микста канадско-американский дуэт Габриэла Дабровски/Эван Кинг со счётом 4:6, 6:3, [10:4].

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Эррани и Вавассори выполнили четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из девяти. Пара Габриэла Дабровски/Эван Кинг сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Отметим, что Сара Эррани и Андреа Вавассори являются действующими победителями Открытого чемпионата Франции.