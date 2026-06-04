Пара Эррани/Вавассори во второй раз подряд завоевала титул на «Ролан Гаррос» в миксте
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Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори обыграли в финале микста канадско-американский дуэт Габриэла Дабровски/Эван Кинг со счётом 4:6, 6:3, [10:4].
Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Эррани и Вавассори выполнили четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из девяти. Пара Габриэла Дабровски/Эван Кинг сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Ролан Гаррос — микст. Финал
04 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|3
|0 4
Габриэла Дабровски
Эван Кинг
Г. Дабровски Э. Кинг
Отметим, что Сара Эррани и Андреа Вавассори являются действующими победителями Открытого чемпионата Франции.
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