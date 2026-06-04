Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эррани/Вавассори – Дабровски/Кинг, результат матча 4 июня 2026, счет 2:1, финал микста Ролан Гаррос – 2026

Пара Эррани/Вавассори во второй раз подряд завоевала титул на «Ролан Гаррос» в миксте
Комментарии

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори обыграли в финале микста канадско-американский дуэт Габриэла Дабровски/Эван Кинг со счётом 4:6, 6:3, [10:4].

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Эррани и Вавассори выполнили четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из девяти. Пара Габриэла Дабровски/Эван Кинг сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Ролан Гаррос — микст. Финал
04 июня 2026, четверг. 13:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		3 0 4
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эван Кинг
США
Эван Кинг
Г. Дабровски Э. Кинг

Отметим, что Сара Эррани и Андреа Вавассори являются действующими победителями Открытого чемпионата Франции.

Сетка микста «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Мирра Андреева рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Диана Шнайдер. LIVE!
Live
Мирра Андреева рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Ещё сыграет Диана Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android