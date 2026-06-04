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Мирра Андреева — Марта Костюк: онлайн-трансляция матча полуфинала Ролан Гаррос 2026 началась

Мирра Андреева — Марта Костюк: онлайн-трансляция матча 1/2 финала «РГ»-2026 началась
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В эти минуты начинается матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между восьмой ракеткой мира российской тенниситкой Миррой Андреевой и представительницей Украины Мартой Костюк, которая занимает 15-ю строчку рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		1
6 		4
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Открытого чемпионата Франции – 2026 Мирра Андреева – Марта Костюк.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Костюк. Марта дважды выиграла у Мирры в этом году: на харде в четвертьфинале Брисбена (7:6 (9:7), 6:3) и на грунте в финале Мадрида (6:3, 7:5).

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
Календарь «Ролан Гаррос» — 2026
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