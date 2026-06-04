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Шнайдер рассказала об особенностях матчей с левшами перед игрой с Хвалиньской на «РГ»

Шнайдер рассказала об особенностях матчей с левшами перед игрой с Хвалиньской на «РГ»
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от полуфинального матча против Майи Хвалиньской на «Ролан Гаррос» – 2026, отметив особенности игры соперницы-левши.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Майя Хвалиньска левша, как и ты. Тебе нравится играть против левшей?
– Я не против. Просто таких матчей не так много, потому что нас, левшей, мало в туре. Определённо это будет совсем другой матч по сравнению с сегодняшним. Она левша, у неё не такая мощная игра, как у Арины. Зато у неё много вариативности: высокие мячи, резаные удары, укороченные. Я видела, что она также выходит к сетке.

Так что это будет совершенно другая игра по сравнению с четвертьфиналом. Конечно, она тоже очень уверена в себе, ведь прошла путь от квалификации до полуфинала.

Поэтому наше противостояние левшей в полуфинале будет очень интересным. Думаю, нас ждёт отличный матч. Мы обе оставим на корте всё, что у нас есть. Нужно просто наслаждаться этим моментом. Будет борьба, настоящее сражение и очень тяжёлый матч, – сказала Шнайдер в студии Tennis Channel.

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