Берреттини — о травме в 1/4 финала «РГ»: нужно пройти обследования, чтобы понять, что это

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о характере травмы, из-за которой ему пришлось сняться по ходу матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 с соотечественником Маттео Арнальди.
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«В середине первого сета я начал чувствовать что-то во время подачи, но продолжал играть. Матч был очень тяжёлым, и я особо не зацикливался на этом — просто продолжал и старался делать всё, что мог.
Это был действительно сложный матч, но чем больше я играл, чем больше подавал и бил справа, тем хуже я себя чувствовал.
Я взял медицинский тайм-аут, и мне сказали, что эта зона очень болезненная и сильно воспалена. Я попробовал продолжить, но боль стала слишком сильной, и я надеюсь, что не получил серьёзной травмы.
Теперь мне нужно подождать несколько дней и пройти обследования, чтобы понять, что это. Надеюсь, ничего серьёзного. Я, конечно, разочарован, но думаю, что если бы я продолжил играть, стало бы только хуже и восстановление заняло бы больше времени», – сказал Берреттини на пресс-конференции в Париже.
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