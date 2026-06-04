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Андреева — Костюк: россиянка выиграла первый сет матча 1/2 финала «РГ»-2026

Андреева — Костюк: россиянка выиграла первый сет матча 1/2 финала «РГ»-2026
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В эти минуты в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 15-й номер рейтинга 23-летняя представительница Украины Марта Костюк. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:1. На этот отрезок встречи спортсменками было затрачено 33 минуты.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		1
6 		4
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Марта Костюк можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

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