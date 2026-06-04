Андреева — Костюк: россиянка выиграла первый сет матча 1/2 финала «РГ»-2026

В эти минуты в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 15-й номер рейтинга 23-летняя представительница Украины Марта Костюк. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:1. На этот отрезок встречи спортсменками было затрачено 33 минуты.
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Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Марта Костюк можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
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