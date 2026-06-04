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Шнайдер рассказала, как справляется с эмоциональным давлением на «РГ»-2026

Шнайдер рассказала, как справляется с эмоциональным давлением на «РГ»-2026
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как справляется с эмоциональным давлением на Открытом чемпионате Франции – 2026.

– Мы постоянно видим тебя здесь улыбающейся, наслаждающейся происходящим, однако при этом на корте ты способна сохранять концентрацию. Как думаешь, твой позитивный взгляд на жизнь помогает тебе в такие моменты не поддаваться давлению?
– Конечно, у меня тоже бывают моменты, когда я испытываю давление. Я обычный человек, очень эмоциональный человек, и я тоже могу уставать.

Но мне кажется, что главным изменением на этом турнире стало то, что я каким-то образом нашла способ оставаться спокойной и сосредоточенной, не позволять негативным эмоциям слишком глубоко проникать в мои мысли.

Я стараюсь искать решения, думать о том, что нужно сделать в конкретный момент, оставаться в настоящем и концентрироваться на том, что происходит прямо сейчас. Именно это стало для меня ключом на этом турнире, – сказала Шнайдер в студии Tennis Channel.

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