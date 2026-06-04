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Мирра Андреева впервые в карьере выиграла сет у Марты Костюк

Мирра Андреева впервые в карьере выиграла сет у Марты Костюк
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В эти минуты на Открытом чемпионате Франции – 2026 проходит матч 1/2 финала между восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и 15-м номером рейтинга украинкой Мартой Костюк. Россиянка впервые в карьере выиграла сет у Костюк, завершив партию со счётом 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		1
6 		4
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее теннисистки провели две встречи в рамках розыгрыша WTA-тура. Оба матча прошли в сезоне-2026, и победу в них одержала украинская теннисистка: в 1/4 финала хардового турнира в австралийском Брисбене (7:6 (9:7), 6:3) и в финале грунтового тысячника в испанском Мадриде (6:3, 7:5).

Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Марта Костюк можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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