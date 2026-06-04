Мирра Андреева впервые в карьере выиграла сет у Марты Костюк

В эти минуты на Открытом чемпионате Франции – 2026 проходит матч 1/2 финала между восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и 15-м номером рейтинга украинкой Мартой Костюк. Россиянка впервые в карьере выиграла сет у Костюк, завершив партию со счётом 6:1.

Ранее теннисистки провели две встречи в рамках розыгрыша WTA-тура. Оба матча прошли в сезоне-2026, и победу в них одержала украинская теннисистка: в 1/4 финала хардового турнира в австралийском Брисбене (7:6 (9:7), 6:3) и в финале грунтового тысячника в испанском Мадриде (6:3, 7:5).

Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Марта Костюк можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.