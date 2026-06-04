Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Марту Костюк

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции — 2026. В полуфинале она обыграла украинку Марту Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Андреева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Костюк один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).