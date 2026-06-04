Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она одолела украинку Марту Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

За титул «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.