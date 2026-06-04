На корте Филиппа Шатрье, где играют Андреева и Костюк, закрыли крышу

В эти минуты в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 15-й номер рейтинга 23-летняя представительница Украины Марта Костюк. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:1. Во время второго сета на корте Филиппа Шатрье закрыли крышу.

Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Марта Костюк можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.