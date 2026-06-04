Мирра Андреева впервые в карьере обыграла Марту Костюк

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла матч у украинки Марты Костюк (15-й номер рейтинга) на уровне WTA.

Сегодня, 4 июня, прошёл женский полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором Андреева одержала победу над Костюк со счётом 6:1: 6:3.

В этом сезоне до «Ролан Гаррос» Мирра Андреева дважды уступала Марте Костюк, в том числе и в финале турнира в Мадриде (Испания).

Соперница Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису определится в матче между россиянкой Дианой Шнайдер (23-я строчка рейтинга) и полькой Майей Хвалиньской, занимающей 114-е место в мировом рейтинге.