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Мирра Андреева впервые в карьере обыграла Марту Костюк

Мирра Андреева впервые в карьере обыграла Марту Костюк
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Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла матч у украинки Марты Костюк (15-й номер рейтинга) на уровне WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Сегодня, 4 июня, прошёл женский полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором Андреева одержала победу над Костюк со счётом 6:1: 6:3.

В этом сезоне до «Ролан Гаррос» Мирра Андреева дважды уступала Марте Костюк, в том числе и в финале турнира в Мадриде (Испания).

Соперница Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису определится в матче между россиянкой Дианой Шнайдер (23-я строчка рейтинга) и полькой Майей Хвалиньской, занимающей 114-е место в мировом рейтинге.

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