Костюк не пожала руку Мирре Андреевой после поражения от неё в полуфинале «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку серебряному призёру Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после поражения от неё в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Костюк проиграла Андреевой со счётом 1:6, 3:6.

Костюк придерживается позиции других украинских теннисисток, которые отказываются пожимать руки россиянкам у сетки после поединков.

Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» — 2026 станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).