Костюк не пожала руку Мирре Андреевой после поражения от неё в полуфинале «Ролан Гаррос»
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15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку серебряному призёру Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после поражения от неё в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Костюк проиграла Андреевой со счётом 1:6, 3:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Костюк придерживается позиции других украинских теннисисток, которые отказываются пожимать руки россиянкам у сетки после поединков.
Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» — 2026 станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).
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