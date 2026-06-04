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«Никогда такого не испытывала». Мирра Андреева высказалась о выходе в финал «Ролан Гаррос»

«Никогда такого не испытывала». Мирра Андреева высказалась о выходе в финал «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2026. В полуфинале она одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Всё ещё очень нервничаю. Нервничала и перед началом поединка, она проводит великолепный сезон, до сегодняшнего дня не проиграла ни одного матча на грунте. Она потрясающая теннисистка. Очень рада тому, как я сегодня играла и что взяла реванш за Мадрид. Я в финале «Ролан Гаррос», звучит круто! Все эти эмоции, я никогда такого не испытывала. С нетерпением буду ждать последнего матча в Париже.

Очень сложные условия, я не могла понять, в каком направлении дует ветер. Держала концентрацию, чувствовала, что сегодня всё может произойти, но я буду бороться и отдавать всё на корте, что бы ни случилось», — сказала Андреева в интервью на корте.

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