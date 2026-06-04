«Никогда такого не испытывала». Мирра Андреева высказалась о выходе в финал «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2026. В полуфинале она одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.
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«Всё ещё очень нервничаю. Нервничала и перед началом поединка, она проводит великолепный сезон, до сегодняшнего дня не проиграла ни одного матча на грунте. Она потрясающая теннисистка. Очень рада тому, как я сегодня играла и что взяла реванш за Мадрид. Я в финале «Ролан Гаррос», звучит круто! Все эти эмоции, я никогда такого не испытывала. С нетерпением буду ждать последнего матча в Париже.
Очень сложные условия, я не могла понять, в каком направлении дует ветер. Держала концентрацию, чувствовала, что сегодня всё может произойти, но я буду бороться и отдавать всё на корте, что бы ни случилось», — сказала Андреева в интервью на корте.
- 4 июня 2026
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