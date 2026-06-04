Евгений Кафельников прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.
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«Мирра подошла к матчу так, как я её просил — будто это последний матч в её карьере. Только добрые слова в её адрес. Она сохранила настрой с первого и до последнего мяча. Несмотря на трудности в начале первого сета, процент первой подачи был высоким. Я смотрел матч от первого и до последнего мяча. Насладился увиденным. Костюк вообще не понимала, куда она попала. Она не ожидала такой игры от соперницы. Всё было чётко. Мирра играла агрессивно, как и должна играть в данный момент. Если так будет продолжать, может выиграть много титулов», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 июня 2026
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