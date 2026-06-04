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Евгений Кафельников прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра подошла к матчу так, как я её просил — будто это последний матч в её карьере. Только добрые слова в её адрес. Она сохранила настрой с первого и до последнего мяча. Несмотря на трудности в начале первого сета, процент первой подачи был высоким. Я смотрел матч от первого и до последнего мяча. Насладился увиденным. Костюк вообще не понимала, куда она попала. Она не ожидала такой игры от соперницы. Всё было чётко. Мирра играла агрессивно, как и должна играть в данный момент. Если так будет продолжать, может выиграть много титулов», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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