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Мирра Андреева — первая россиянка за пять лет, которая вышла в финал ТБШ

Мирра Андреева — первая россиянка за пять лет, которая вышла в финал ТБШ
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Восьмая ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первой представительницей России за пять лет, которая смогла выйти в финал турнира «Большого шлема».

Последней, кому удавалось совершить подобное, была Анастасия Павлюченкова. В 2021 году она также дошла до финала на Открытом чемпионате Франции. В матче за титул она уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.

На «Ролан Гаррос» — 2026 в 1/2 финала Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3. Соперницей россиянки в финале станет победительница матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).

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