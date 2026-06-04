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Кафельников: мы должны увидеть российский финал «Ролан Гаррос» по центральному телевидению

Кафельников: мы должны увидеть российский финал «Ролан Гаррос» по центральному телевидению
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников уверен, что в финале «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева сразится с соотечественницей Дианой Шнайдер.

«Мы увидим российский финал! Я не сомневаюсь, что Диана выйдет в финал. Мы должны увидеть этот финал по центральному телевидению. Надеюсь, руководители в «Останкино» поймут масштаб важности и крутости этого события и сделают всё возможное, чтобы наши соотечественники увидели финал. Это было бы очень здорово», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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