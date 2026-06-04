«Где сейчас те, кто называл теннисисток иноагентами?» Губерниев — об Андреевой на «РГ»
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву (восьмая строчка мирового рейтинга) с выходом в финал «Ролан Гаррос» — 2026.
«Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос»!!! Украинка дрогнула!!! Браво, Андреева!!! Лицо нашего спорта в мире!!! Ей всего 19!!! И где сейчас те, которые называли наших теннисисток иноагентами??? А теперь вперёд, Диана Шнайдер!!! Даёшь русский финал в Париже!!!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Андреева обыграла Костюк (15-я ракетка мира) со счётом 6:1: 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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Мирра Андреева
М. Андреева
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