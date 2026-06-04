«Где сейчас те, кто называл теннисисток иноагентами?» Губерниев — об Андреевой на «РГ»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву (восьмая строчка мирового рейтинга) с выходом в финал «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос»!!! Украинка дрогнула!!! Браво, Андреева!!! Лицо нашего спорта в мире!!! Ей всего 19!!! И где сейчас те, которые называли наших теннисисток иноагентами??? А теперь вперёд, Диана Шнайдер!!! Даёшь русский финал в Париже!!!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Андреева обыграла Костюк (15-я ракетка мира) со счётом 6:1: 6:3.