Фото: эмоциональная реакция Мирры Андреевой на дебютный выход в финал «Ролан Гаррос»
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не стала скрывать эмоций после дебютного выхода в финал Открытого чемпионата Франции — 2026.
В полуфинале Мирра обыграла украинку Марту Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
После выигранного заключительного розыгрыша Мирра победно вскинула руки, бросив ракетку на корт, а потом взялась за лицо и закричала.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).
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