Фото: эмоциональная реакция Мирры Андреевой на дебютный выход в финал «Ролан Гаррос»

Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не стала скрывать эмоций после дебютного выхода в финал Открытого чемпионата Франции — 2026.

В полуфинале Мирра обыграла украинку Марту Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

После выигранного заключительного розыгрыша Мирра победно вскинула руки, бросив ракетку на корт, а потом взялась за лицо и закричала.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).