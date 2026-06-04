«Счастье!» Веснина — о выходе Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина отреагировала на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.
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«Счастье! Я очень рада тому, как Мирра провела этот матч: спокойно, уверенно. Такая линия игры поможет ей выиграть турнир «Большого шлема». Это активная игра от себя, когда ты не ждёшь ошибок соперницы, а сама создаёшь. Мне кажется, Костюк не ожидала от Мирры такой активной игры. Как только у Мирры появлялся комфортный по скорости мяч, она тут же переводила в другую часть корта. Играла широко и ничего не ждала. Мне очень понравились её стиль и уровень игры. Психологически она чувствовала себя уверенно — это ощущалось через экран. Уверена, что внутри у неё бушевал океан, но снаружи она излучала спокойствие», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 июня 2026
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