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«Счастье!» Веснина — о выходе Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

«Счастье!» Веснина — о выходе Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина отреагировала на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Счастье! Я очень рада тому, как Мирра провела этот матч: спокойно, уверенно. Такая линия игры поможет ей выиграть турнир «Большого шлема». Это активная игра от себя, когда ты не ждёшь ошибок соперницы, а сама создаёшь. Мне кажется, Костюк не ожидала от Мирры такой активной игры. Как только у Мирры появлялся комфортный по скорости мяч, она тут же переводила в другую часть корта. Играла широко и ничего не ждала. Мне очень понравились её стиль и уровень игры. Психологически она чувствовала себя уверенно — это ощущалось через экран. Уверена, что внутри у неё бушевал океан, но снаружи она излучала спокойствие», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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