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Мирра Андреева — восьмая россиянка, которая сыграет в финале турнира «Большого шлема»

Мирра Андреева — восьмая россиянка, которая сыграет в финале турнира «Большого шлема»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала восьмой россиянкой, которая сыграет в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 4 июня, она в 1/2 финала «Ролан Гаррос» одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Россиянки, которые дошли до финала на турнирах «Большого шлема»:

Мария Шарапова (10 финалов, пять побед);
Светлана Кузнецова (четыре финала, две победы);
Динара Сафина (три финала);
Вера Звонарёва (два финала);
Елена Дементьева (два финала);
Анастасия Мыскина (один финал, одна победа);
Анастасия Павлюченкова (один финал).

В решающем матче на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сразится с Дианой Шнайдер или Майей Хвалиньской.

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