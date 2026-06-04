Мирра Андреева — восьмая россиянка, которая сыграет в финале турнира «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала восьмой россиянкой, которая сыграет в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 4 июня, она в 1/2 финала «Ролан Гаррос» одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Россиянки, которые дошли до финала на турнирах «Большого шлема»:

Мария Шарапова (10 финалов, пять побед);

Светлана Кузнецова (четыре финала, две победы);

Динара Сафина (три финала);

Вера Звонарёва (два финала);

Елена Дементьева (два финала);

Анастасия Мыскина (один финал, одна победа);

Анастасия Павлюченкова (один финал).

В решающем матче на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сразится с Дианой Шнайдер или Майей Хвалиньской.