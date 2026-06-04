Мирра Андреева поднялась на шестое место в лайв-рейтинге WTA
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в лайв-рейтинге WTA после победы в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026.
Андреева обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер рейтинга) в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:3 и вышла в финал.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Мировой рейтинг WTA обновится 8 июня.
Для Мирры Андреевой финал Открытого чемпионата Франции по теннису станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Соперница Андреевой в финале определится в матче между россиянкой Дианой Шнайдер (23-я строчка рейтинга) и полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:00
-
15:48
-
15:30
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
13:58
-
13:27
-
13:00
-
12:39