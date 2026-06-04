Мирра Андреева поднялась на шестое место в лайв-рейтинге WTA

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в лайв-рейтинге WTA после победы в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026.

Андреева обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер рейтинга) в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:3 и вышла в финал.

Мировой рейтинг WTA обновится 8 июня.

Для Мирры Андреевой финал Открытого чемпионата Франции по теннису станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Соперница Андреевой в финале определится в матче между россиянкой Дианой Шнайдер (23-я строчка рейтинга) и полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга).