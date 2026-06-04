Мирра Андреева прервала серию Марты Костюк из 17 победных матчей

Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 прервала серию из 17 победных матчей украинки (15-й номер мирового рейтинга) Марты Костюк.

В полуфинале престижных соревнований Мирра одолела Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Напомним, до приезда на «Ролан Гаррос» Костюк выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде и WTA-250 в Руане.

Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).