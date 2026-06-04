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Мирра Андреева прервала серию Марты Костюк из 17 победных матчей

Мирра Андреева прервала серию Марты Костюк из 17 победных матчей
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 прервала серию из 17 победных матчей украинки (15-й номер мирового рейтинга) Марты Костюк.

В полуфинале престижных соревнований Мирра одолела Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Напомним, до приезда на «Ролан Гаррос» Костюк выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде и WTA-250 в Руане.

Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул россиянка поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).

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