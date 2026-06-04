Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Глава ФТР Тарпищев отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Глава ФТР Тарпищев отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»
Комментарии

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Надо поздравить Мирру. Это выдающийся результат! Второй матч на «Ролан Гаррос» она сыграла в по-настоящему взрослый теннис. Первым таким поединком был четвертьфинал, где она показала грамотность, спокойствие и уверенность в собственных силах. Всё это позволило ей достаточно легко выиграть у серьёзных соперниц.

В сегодняшнем матче козыри Костюк были в том, что она играет очень плотно и резко. Однако Андреева лишила её козырей за счёт того, что сама плотно играла на задней линии. Остальное было делом техники в плане головы: правильно и разумно играть, грамотно созидать. Всё это она с блеском сделала и заслуженно одержала победу — достаточно лёгкую по счёту, но не по игре», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Шнайдер рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Мирра Андреева уже ждёт Диану там. LIVE!
Live
Шнайдер рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Мирра Андреева уже ждёт Диану там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android