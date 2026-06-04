Глава ФТР Тарпищев отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.
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«Надо поздравить Мирру. Это выдающийся результат! Второй матч на «Ролан Гаррос» она сыграла в по-настоящему взрослый теннис. Первым таким поединком был четвертьфинал, где она показала грамотность, спокойствие и уверенность в собственных силах. Всё это позволило ей достаточно легко выиграть у серьёзных соперниц.
В сегодняшнем матче козыри Костюк были в том, что она играет очень плотно и резко. Однако Андреева лишила её козырей за счёт того, что сама плотно играла на задней линии. Остальное было делом техники в плане головы: правильно и разумно играть, грамотно созидать. Всё это она с блеском сделала и заслуженно одержала победу — достаточно лёгкую по счёту, но не по игре», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 июня 2026
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