Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — первая финалистка ТБШ, родившаяся после 2005 года

Мирра Андреева — первая финалистка ТБШ, родившаяся после 2005 года
Комментарии

Восьмая ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первым игроком, родившимся после 2005 года, кто вышел в финал турнира «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она одержала победу над украинкой Мартой Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

За титул «Ролан Гаррос» Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша). Мирра стала первой россиянкой в финале ТБШ после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос» — 2021. Также она стала восьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Шнайдер рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Мирра Андреева уже ждёт Диану там. LIVE!
Live
Шнайдер рвётся в финал «Ролан Гаррос»! Мирра Андреева уже ждёт Диану там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android