Мирра Андреева — первая финалистка ТБШ, родившаяся после 2005 года

Восьмая ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первым игроком, родившимся после 2005 года, кто вышел в финал турнира «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она одержала победу над украинкой Мартой Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

За титул «Ролан Гаррос» Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша). Мирра стала первой россиянкой в финале ТБШ после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос» — 2021. Также она стала восьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча.