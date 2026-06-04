Мирра Андреева — первая финалистка ТБШ, родившаяся после 2005 года
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Восьмая ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первым игроком, родившимся после 2005 года, кто вышел в финал турнира «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она одержала победу над украинкой Мартой Костюк (15-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
За титул «Ролан Гаррос» Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша). Мирра стала первой россиянкой в финале ТБШ после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос» — 2021. Также она стала восьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча.
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