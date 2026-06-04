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Мирра Андреева одержала 35-ю победу в сезоне-2026

Мирра Андреева одержала 35-ю победу в сезоне-2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 35-ю победу в сезоне-2026 на уровне WTA.

Сегодня, 4 июня, Мирра Андреева в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 обыграла украинку Марту Костюк (15-я строчка в мировом рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Для Мирры Андреевой финал «Ролан Гаррос» станет первым на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. За титул турнира Андреева поборется с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга) и полькой Майей Хвалиньской (114-я строчка рейтинга).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
Календарь «Ролан Гаррос»
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