Мирра Андреева — пятая по молодости финалистка «Ролан Гаррос» за последние 30 лет

Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой по молодости участницей финала одиночного разряда «Ролан Гаррос» за последние 30 лет, сообщает OptaAce.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале престижных соревнований Мирра со счётом 6:1, 6:3 обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер мирового рейтинга).

Рейтинг самых молодых финалисток «Ролан Гаррос» за последние 30 лет: