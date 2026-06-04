Мирра Андреева — пятая по молодости финалистка «Ролан Гаррос» за последние 30 лет
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой по молодости участницей финала одиночного разряда «Ролан Гаррос» за последние 30 лет, сообщает OptaAce.
Сегодня, 4 июня, в полуфинале престижных соревнований Мирра со счётом 6:1, 6:3 обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер мирового рейтинга).
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Рейтинг самых молодых финалисток «Ролан Гаррос» за последние 30 лет:
- Мартина Хингис (1997 год) – 16 лет 238 дней.
- Ким Клейстерс (2001) – 17 лет 355 дней.
- Кори Гауфф (2022) – 18 лет 71 день.
- Мартина Хингис (1999) – 18 лет 236 дней.
- Мирра Андреева (2026) – 19 лет 25 дней.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:00
-
15:48
-
15:30
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
13:58
-
13:27
-
13:00
-
12:39