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Мирра Андреева — пятая по молодости финалистка «Ролан Гаррос» за последние 30 лет

Мирра Андреева — пятая по молодости финалистка «Ролан Гаррос» за последние 30 лет
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой по молодости участницей финала одиночного разряда «Ролан Гаррос» за последние 30 лет, сообщает OptaAce.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале престижных соревнований Мирра со счётом 6:1, 6:3 обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер мирового рейтинга).

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Рейтинг самых молодых финалисток «Ролан Гаррос» за последние 30 лет:

  1. Мартина Хингис (1997 год) – 16 лет 238 дней.
  2. Ким Клейстерс (2001) – 17 лет 355 дней.
  3. Кори Гауфф (2022) – 18 лет 71 день.
  4. Мартина Хингис (1999) – 18 лет 236 дней.
  5. Мирра Андреева (2026) – 19 лет 25 дней.
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